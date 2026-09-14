Ebro alcanza los 100 puntos de venta en España, 15 más que en "finales de 2025"

El interior de un concesionario de Ebro - EBRO

BARCELONA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ebro ha alcanzado los 100 puntos de venta operativos en España 2 años después del relanzamiento de la marca, con 15 nuevas incorporaciones desde "finales de 2025".

El objetivo de la empresa automovilística, cuya red comercial cuenta con presencia en las 17 comunidades autónomas, es finalizar 2026 con un mínimo de 110 concesionarios distribuidos por toda España, ha informado la compañía este lunes en un comunicado.

El desarrollo de esta red es uno de los pilares estratégicos del crecimiento de la marca y permite "reforzar la proximidad con los clientes, ampliar la cobertura comercial y garantizar una atención homogénea durante todo el proceso de compra y posventa".