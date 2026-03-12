Ebro destaca la alternativa de sus híbridos enchufables frente al alza de los carburantes

Archivo - Gama PHEV de Ebro - EBRO - Archivo

BARCELONA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La compañía automovilística Ebro ha puesto en valor la alternativa de su gama de vehículos híbridos enchufables (PHEV) al encarecimiento sostenido de los carburantes a raíz del conflicto en Oriente Próximo, informa en un comunicado este jueves.

En un contexto de volatilidad de precios, la compañía ha destacado que sus modelos SUV --s700, s800 y s900-- se consolidan como una solución para "contener el gasto en combustible" sin sacrificar la autonomía en viajes de larga distancia.

Los modelos Ebro s700 y s800 PHEV, que desarrollan una potencia conjunta de 279 CV, ofrecen una autonomía eléctrica homologada de hasta 90 kilómetros, y de 140 kilómetros en el caso del s900.

Esta capacidad permite, según el fabricante, realizar varios días de desplazamientos cotidianos sin recurrir al motor de combustión.

Ebro ha defendido un "enfoque pragmático" de la electrificación, facilitando una transición que se adapte a las infraestructuras de recarga actuales, lo que a su parecer se traduce en un ahorro directo en el coste de uso del vehículo.