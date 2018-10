Ecologistas reclaman una gestión pública del ATLL "sin excusas" tras el fallo del TS

Publicado 21/02/2018 17:58:17 CET

BARCELONA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La entidad Ecologistes en Acció ha reclamado este miércoles una gestión pública de Aigües Ter Llobregat (ATLL) "sin excusas", después de hacerse público el fallo del Tribunal Supremo (TS) en que ratifica una anulación de la concesión a Acciona.

En declaraciones a Europa Press, el portavoz y coordinador del área de Agua de la entidad, Quim Pérez, ha celebrado la sentencia, y ha confiado en una recuperación pública del sistema a la espera de un acuerdo parlamentario.

Después de reunirse con todos los grupos parlamentarios, con excepción del PP, ha visto "factible" la consecución de una gestión pública del ATLL.

En la anterior legislatura, el PSC ya presentó una proposición no de ley en que ya se fijaba este objetivo, y ahora la ha vuelto a presentar, algo que el resto de grupos ha visto con buenos ojos.

JxCat apostó por ser prudentes a la espera de la sentencia, ha explicado Pérez, que ha visto con preocupación el hecho de que no haya Govern, pero ha confiado en que este tema no sirva de excusa para no afrontar esta gestión.