La economía catalana crece un 2,4% en el tercer trimestre de 2025, según el Idescat

BARCELONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El producto interior bruto (PIB) de Catalunya ha registrado un crecimiento interanual del 2,4% en el tercer trimestre de 2025, según el Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat).

Es cuatro décimas inferior a la del conjunto de la economía española para el mismo periodo (2,8%), mientras que la Unión Europea (UE) registra un aumento del 1,5% en el tercer trimestre del año, informa el Idescat en un comunicado este jueves.

En términos intertrimestrales, la tasa de variación en Catalunya es de un 0,7%, una décima superior a la española (0,6%) y cuatro décimas por encima de la registrada en la UE (0,3%).

"EVOLUCIÓN POSITIVA" DE TODOS LOS SECTORES

La variación interanual registrada en el tercer trimestre de 2025 ha sido de un 2,4% --una décima por debajo de la del trimestre anterior (2,5%)--, un crecimiento impulsado por la "evolución positiva" de todos los sectores de actividad, especialmente en la construcción, con una variación del 4,9%.

En cuanto al sector servicios, su evolución registra una tasa de variación interanual del 2,4%, cinco décimas menos que en el segundo trimestre del año (2,9%), siendo la hotelería y restauración, el amacenaje y actividades afines al transporte, la seguridad e investigación y otras actividades profesionales, científicas y técnicas las ramas que más han contribuido a este incremento.

La industria, con una tasa interanual del 1,9%, aumenta en cuatro décimas respecto al trimestre anterior (1,5%), con un crecimiento destacado en la industria farmacéutica, la automovilística y la de fabricación de maquinaria y equipos, mientras que la agricultura experimenta un incremento del 3,4%, un punto y siete décimas menos que en el segundo trimestre (5,1%).