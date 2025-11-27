La Editorial Barcino recupera 'L'auca del senyor Esteve' de Santiago Rusiñol

Viñetas del libro - BARCINO

BARCELONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Editorial Barcino de la Fundació Carulla ha publicado una nueva edición de 'L'auca del senyor Esteve', el clásico modernista de Santiago Rusiñol, que se encuentra ya en librerías, informa en un comunicado de este jueves.

Este volumen, a cargo de la profesora y crítica literaria Margarida Casacuberta, "restituye la lengua viva, irónica y colorida" con la que Rusiñol retrataba la Barcelona de principios del siglo XX y el conflicto entre el artista modernista y la burguesía catalana.

Se trata del 14 título de la colección 'Imprescindibles' y ofrece un estudio introductorio de Margarida Casacuberta y la reproducción a color de las viñetas del original, un material gráfico "clave para entender la dimensión popular y narrativa del libro".