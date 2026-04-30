Educació afirma que 2 centros piden no participar en el piloto de Mossos y que uno se adhiere

Archivo - Fachada de la Conselleria de Educación, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y FP de la Generalitat ha recibido la petición de 2 centros educativos, uno de Tàrrega (Lleida) y otro de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), de no participar en la prueba piloto de incorporar un agente de los Mossos d'Esquadra en centros educativos, pero, en cambio, se ha adherido uno nuevo.

Así lo explican fuentes del departamento este jueves, que añaden que estos 2 centros han pedido "formalmente" a la Conselleria no participar en el proyecto, pero que uno del Baix Llobregat (Barcelona) ha pedido sumarse, pasando de 14 a 13 los centros que participan en la prueba.

La consellera de Educación y FP, Esther Niubó, defendió este martes el plan en una rueda de prensa, porque pretende fomentar la convivencia y dar herramientas a los equipos directivos y al personal educativo, y remarcó: "No hay un problema de convivencia ni de seguridad en Catalunya y aún menos en sus entornos educativos".