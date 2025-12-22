Educació publica la modificación del decreto de Bachillerato que fusiona materias de ciencias en 1º

Archivo - La Conselleria de Educación de la Generalitat, en la Via Augusta de Barcelona - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Formación Profesional de la Generalitat ha publicado la modificación del decreto de Bachillerato que unifica las materias de Biología y Geología y las de Física y Química en 1º.

Según ha informado este lunes el departamento en un comunicado, los cambios aplicados suponen una adaptación del decreto a la normativa estatal y afectan a unos aspectos de ámbitos concretos de 1º de Bachillerato, y ha añadido que no afectarán a los alumnos que se presenten a la Selectividad.

Los cambios aplicados en el decreto hará que las materias de Biología y Geología se unifiquen, junto a Ciencias Ambientales, y del mismo modo con Física y Química.

Educación ha dicho que esta redistribución no supondrá ninguna pérdida de horas lectivas, ya que el departamento reforzará con una hora todas las materias de modalidad, llegando a las 4 horas, y que, con el objetivo de afectar lo mínimo la labor de orientación del alumnado, también se han creado cinco itinerarios enfocados a los diferentes estudios superiores que interesen a cada alumno.

Se considerará al trabajo de fin de Bachillerato como una asignatura más, en lugar de un 10% de la nota como hasta ahora, se ofertará una segunda lengua extranjera en 2º de Bachillerato, y se eliminarán las agrupaciones de materias por ámbitos.

El secretario de Mejora Educativa, Ignasi Giménez, ha asegurado que el objetivo de la modificación era "aplicar los cambios mínimos en el currículum para poder adaptar el decreto a la normativa estatal", y ha dicho que era un momento para aportar estabilidad al profesorado y no aplicar más cambios que los estrictamente necesarios.

Para apoyar a las direcciones de los centros en estas adaptaciones, el departamento ofrecerá al profesorado asesoramiento para seguir los itinerarios propuestas, además de formación en píldoras formativas.