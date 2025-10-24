Efectivos de emergencias del Port de Tarragona se forman en el Centro Jovellanos de Asturias

El Port de Tarragona se forman en gestión de emergencias en el Centro Jovellanos de Asturias - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ocho miembros del comité de crisis del Port de Tarragona, el órgano responsable de la gestión de las emergencias, han participado en una formación en el Centro Salvamento Marítimo 'Jovellanos', en Gijón (Asturias), para entrenar la resolución de situaciones de riesgo, informa la entidad en un comunicado este viernes.

En la formación 'Dirección estratégica de emergencias' también han participado representantes de Capitania Marítima de Tarragona, Salvament Marítim del CCS de Tarragona, Bombers de la Generalitat, Policia Portuària de Port Tarragona y Bombers del Parc Químic.

El programa incluye la puesta en práctica de estrategias y técnicas de gestión de emergencias en el ámbito portuario mediante clases teóricas y simulaciones en tiempo real.

Los asistentes han tenido que resolver dos situaciones en el ámbito del Port de Tarragona recreadas en la sala de simulaciones del centro 'Jovellanos' en las cuales han tenido que coordinar los planes y procedimientos aplicables al tipo de emergencia.

En concreto, los procedimientos de estructura y roles de respuesta, los canales de comunicación y de respuesta, el establecimiento de prioridades y el reparto de competencias entre los distintos equipos de respuesta implicados.