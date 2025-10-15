Empieza la marcha conjunta de CC.OO. y UGT en Barcelona en solidaridad con Palestina

BARCELONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La marcha conjunta convocada por CC.OO. y UGT en Barcelona en solidaridad con Palestina ha comenzado este miércoles hacia las 10 horas para "reclamar el fin del genocidio y la condena de la política genocida del gobierno israelí por parte de las administraciones".

Ambos sindicatos han partido desde sus respectivas sedes y se dirigirán hacia la sede de la Representación de la Comisión Europea en el paseo de Gràcia de Barcelona, también para exigir "la urgente puesta en marcha de planes de cooperación para Palestina".

A lo largo del día, han organizado paros parciales y acciones que se articularán en tres franjas horarias de dos horas para que todos los trabajadores de todos los turnos puedan sumarse: de 2 a 4, de 10 a 12, de 17 a 19 horas.

La convocatoria tuvo lugar en septiembre, coincidiendo con el momento en el que Naciones Unidas aseguró que Israel estaba cometiendo un "genocidio" en Gaza, y se ha mantenido tras el alto al fuego.

Por su parte, los sindicatos de la Taula Sindical (CGT, IAC, Co.bas, CNT, COS y Solidaritat Obrera), anunciaron este mes una huelga general de 24 horas, y se han sumado a las convocatorias otros sindicatos y entidades vinculadas al mundo estudiantil y docente.

Por la tarde, está prevista una movilización unitaria de todos los sindicatos convocantes, junto a Prou Complicitat per Israel y Comunitat Palestina de Catalunya, que arrancará en la estación de Sants y finalizará en el consulado de Israel en Barcelona.