Empiezan las manifestaciones de la ANC, Òmnium, CdRep y AMI en Barcelona y Girona

Manifestación de la ANC por la Diada - KIKE RINCÓN - EUROPA PRESS

BARCELONA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las manifestaciones organizadas por la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, el Consell de la República (CdRep), la Associació de Municipis per la Independència (AMI), la Intersindical-CSC, Ciemen y los CDR han empezado este viernes sobre las 17.14 horas con gritos de independencia en Barcelona y Girona, mientras que en Amposta (Tarragona) han arrancado a las 16.30h.

Bajo el lema 'Estoy. Estamos. Por el presente y por el futuro. Independencia', reivindican que la lucha por la independencia es la lucha por el avance de derechos sociales y la consolidación de la sociedad del bienestar, por lo que erigen este objetivo como la única herramienta para construir un futuro mejor.

En Barcelona, la marcha se ha estructurado en dos columnas que confluirán en la plaza de Catalunya, donde se realizarán los discursos centrales de los líderes de las entidades.

Una de las columnas, la que ha empezado en Gran Via con la calle Casanova --la otra arrancaba desde la plaza Catedral--, incluye una zona de entidades internacionales y hacia el final particpa un grupo de personas con banderas de Aliança Catalana.

Con estas movilizaciones, las entidades independentistas buscan reactivar a las bases soberanistas y denunciar lo que consideran un estancamiento en la consecución de las metas políticas e institucionales.

Las protestas se celebran en un escenario en que las fuerzas independentistas continúan divididas respecto a su hoja de ruta política y tras haber perdido la mayoría absoluta en el Parlament, en un tablero parlamentario en el que el resto de partidos también analizan con cautela el posible trasvase de votos en los sondeos hacia Aliança Catalana (AC), liderada por Sílvia Orriols.