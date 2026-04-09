Empiezan las obras de la nueva terminal de automóviles del Puerto de Barcelona, prevista para 2027

Representantes del Puerto de Barcelona y el ICO en el acto de colocación de la primera piedra de la futura terminal de automóviles - EUROPA PRESS

BARCELONA, 9 (EUROPA PRESS)

Las obras de la futura terminal de automóviles de International Car Operators (ICO), filial del Grupo Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK), en el Puerto de Barcelona han empezado este jueves y está previsto que terminen a finales de 2027, con la terminal totalmente operativa en el Moll del Príncep d'Espanya.

Lo ha explicado el presidente del Puerto, José Alberto Carbonell, junto a representantes del ICO y NYK durante el acto de colocación de la primera piedra de la terminal, que ha supuesto una inversión de 75 millones de euros, y donde ha destacado que esta infraestructura dará al Puerto "uno de los liderazgos más importantes en el caso de manipulación de vehículo acabado".

Con la nueva terminal, Carbonell cree que el puerto puede consolidar tráficos y mejorar la conectividad de este mercado, que ha sido "históricamente uno de los pilares del puerto", y ha insistido en la mirada sostenible del proyecto, ya que dentro de la propia terminal no habrá ningún motor de combustión y todo será eléctrico.

Asimismo, ha señalado que el año pasado pasaron por el puerto unos 716.000 vehículos y que, con la nueva terminal, podrían llegar a pasar unos 300.000 más, llegando al millón.

Carbonell ha destacado que el contexto actual está marcado por la incerteza, con disrupciones en las cadenas de suministro, emergencias climáticas y tensiones geopolíticas que impactan directamente en el transporte marítimo: "Todo esto nos obliga a ser más resilientes, más flexibles y más previsores que nunca".

UN ALMACÉN AUTOMATIZADO

El ceo de ICO, Jurgen Vanhove, ha explicado que los cuatro pilares indispensables del proyecto para la nueva terminal son la capacidad, la innovación, la conectividad con puntos estratégicos como el norte de África e Italia, y la sostenibilidad, indicando que la terminal será 100% electrificada.

El director general de ICO Spain, Albert Pallarès, ha dicho que esta terminal es una plataforma logística de vehículos innovadora, tecnológica y medioambiental: "Lo que construiremos en el puerto es un silo, un almacén, totalmente automatizado para gestionar vehículo final".

Por eso, Vanhove ha destacado que este es un modelo de innovación, ya que se trata de un almacén totalmente automatizado: "La gente entrará con el coche y la máquina se encargará del resto".

La capacidad total de la terminal será de unos 13.000 vehículos, de los cuales 8.000 estarán dentro del almacén y el resto estará en la superficie que tiene ICO en el puerto, de unos 101.000 metros cuadrados.

Según Pallarès, las obras durarán un año y medio y a finales de 2027 la terminal estará "totalmente operativa", y ha añadido que el objetivo es, cuando empiecen a operar, mover un mínimo de 180.000 vehículos al año.