Empiezan las obras de pacificación de la calle Riu de l'Or de Barcelona, que acabarán en octubre

Render de la pacificaciín de la calle Riu de l'Or de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona

BARCELONA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha iniciado esta semana las obras de pacificación de la calle Riu de l'Or de Barcelona entre Manuel de Falla y Francesc Carbonell, en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi, que está previsto que finalicen en octubre.

El proyecto contempla ampliar las aceras para convertir la calle en plataforma única con prioridad peatonal, así como incorporar arbolado y nuevas zonas de estancia, con un presupuesto total de 840.521 euros, indica el consistorio en un comunicado.

La teniente de alcalde y concejal de Sarrià-Sant Gervasi, Maria Eugènia Gay, ha destacado la reforma como ejemplo de "una manera de gobernar basada en la proximidad y en la transformación tangible", reduciendo el tráfico motorizado y mejorando el paisaje urbano.