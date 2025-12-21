Empiezan las obras del vestíbulo que unirá el Metro de Glòries de Barcelona con el interior del DHub

Imagen del futuro vestíbulo del Metro Glòries de Barcelona. - AJUNTAMENT DE BARCELONA

BARCELONA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las obras del nuevo vestíbulo de la estación de Metro de Glòries (L1) que conectará directamente con el Disseny Hub Barcelona han comenzado esta semana, "fruto de un proyecto arquitectónico singular y adecuado a la ubicación del sitio", informa el Ayuntamiento de Barcelona este domingo en un comunicado.

Esta actuación se enmarca en la transformación de la plaza de las Glòries "como gran intercambiador metropolitano y espacio público de referencia en la ciudad y se convierte en singular, ya que se trata del primer acceso al Metro desde el interior de un equipamiento público".

El nuevo vestíbulo, de 380 m2, conectará con la planta 0 del DHub y actuará como espacio de transición entre el transporte público y el equipamiento cultural.

El presupuesto de la obra es de aproximadamente un millón de euros y la previsión es que los trabajos finalicen en el verano de 2026, coincidiendo con la capitalidad mundial de la arquitectura, en la que el DHub será una de las sedes del congreso de la UIA.

El proyecto, que da continuidad a las obras de estructura ejecutadas entre 2023 y 2024, se ha desarrollado a partir de la propuesta ganadora del concurso impulsado por el DHub y el FAD para conceptualizar este nuevo espacio, siendo la propuesta ganadora la del estudio de arquitectos AMOO STUDIO SCP.

El pasado año, el Ayuntamiento de Barcelona, a través de BIMSA, ya llevó a cabo unas obras previas, que consistieron en la ampliación del vestíbulo de la estación de Metro y, en consecuencia, el pasillo existente y la eliminación de las escaleras intermedias, que quedaron sustituidas por rampas, lo que mejora la accesibilidad.

En esa primera fase también se ejecutó la conexión del nuevo espacio con el edificio del DHub.

LONDRES Y PARÍS

La primera teniente de alcaldía y presidenta de TMB, Laia Bonet, ha celebrado el inicio de las obras, como "un paso en la transformación de las Glòries, un gran polo de transporte público, de equipamientos, de vivienda".

Este tipo de conexión entre un equipamiento cultural y la red de Metro tiene equivalentes en otras ciudades, como los casos de Victoria & Albert Museum de Londres o Louvre en París.