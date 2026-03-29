La empresa catalana Vitae Health Innovation se expande en siete países de Centroamérica

Productos de la empresa Vitae Health - GENERALITAT

BARCELONA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La empresa catalana Vitae Health Innovation ha iniciado su expansión en Centroamérica tras cerrar un acuerdo que le permitirá distribuir sus productos en siete países de la región, según ha informado este domingo el Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat mediante un comunicado.

La compañía, dedicada a la producción de complementos nutricionales y productos sanitarios, ha firmado un acuerdo con el grupo Profármaco para introducirse en mercados como Panamá, Costa Rica, Guatemala o República Dominicana, entre otros.

La operación ha contado con el apoyo de ACCIÓ, a través de su oficina exterior en Panamá, que ha asesorado a la empresa en el proceso de entrada en estos nuevos mercados.

Para la responsable de exportaciones de la compañía, Laura Punteri, la empresa se encuentra en una fase de crecimiento internacional sostenido y considera que la región ofrece oportunidades de desarrollo en el ámbito de la suplementación, menos implantado que en Europa.

Con esta expansión, la empresa refuerza su presencia internacional, donde ya opera en más de 25 países y ha registrado un crecimiento de sus exportaciones en los últimos años, consolidando su estrategia de apertura a nuevos mercados.