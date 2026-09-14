La empresa de intralogística Element Logic se une a la red de DFactory Barcelona

Representantes de Element Logic y del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) - CONSORCI DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA

BARCELONA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La empresa de intralogística y automatización de almacenes Element Logic se ha incorporado al ecosistema DFactory Barcelona, hecho que le permitirá "generar nuevas oportunidades de colaboración con empresas tecnológicas vinculadas a ámbitos como la robótica, la inteligencia artificial o el internet de las cosas".

La compañía se ha incorporado a la red en un momento de "expansión de su actividad en España y Portugal", cuenta con más de 950 profesionales en 30 países y dispone de más de 18.500 robots operativos, ha informado este lunes DFactory en un comunicado.

Con motivo de su llegada al ecosistema, el presidente ejecutivo del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro, y la directora general del CZFB, Blanca Sorigué, han mantenido este lunes una reunión con el director general de Element Logic en España y Portugal, César Nosti, para conocer de primera mano los proyectos que la empresa desarrollará desde DFactory Barcelona.