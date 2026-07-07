Endesa adapta 125 soportes eléctricos en el Alt Penedès (Barcelona) para proteger la avifauna

Varios elementos que se instalan en los soportes eléctricos para proteger a las aves. - ENDESA

BARCELONA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Endesa, a través de su filial de redes e-distribution, prevé adaptar a lo largo del ejercicio unos 125 soportes de su red eléctrica en la comarca del Alt Pendès (Barcelona), con el objetivo de hacerlos más seguros para la avifauna, informa en un comunicado este martes.

La adaptación en la comarca se enmarca en el plan de actuación global de la compañía en Catalunya, donde prevé actuar en casi 1.500 soportes eléctricos, y se lleva a cabo en colaboración con la Generalitat, que es quién define las líneas que deben adaptarse, establece los criterios de priorización, identifica las zonas más sensibles y participa en el seguimiento de las actuaciones.

La adaptación de los soportes gira en torno a 3 ejes, que son la reforma de la punta de la torre, la modificación y redistribución de aparatos ya existentes o la instalación de nuevos elementos de protección, lo que también mejora la calidad del suministro para los clientes, ya que si un ave se accidenta con la infraestructura puede generar un corte en el servicio, explica Endesa.