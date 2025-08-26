Endesa aplica la IA en todas sus líneas de negocio para ganar en eficiencia y seguridad

Archivo - Fachada de la sede de Endesa - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

BARCELONA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La compañía eléctrica Endesa está aplicando la inteligencia artificial (IA) en todas sus líneas de negocio para "mejorar la eficiencia, reforzar la seguridad, optimizar la atención al cliente y avanzar hacia un modelo energético más inteligente y sostenible".

Así, ha introducido la IA en las áreas de generación, distribución, comercialización, fiscalidad, recursos humanos y atención al cliente, según ha informado este martes en un comunicado.

En el ámbito de generación, la IA generativa permite "acceder rápidamente a la información técnica mediante lenguaje natural y es clave para optimizar el trabajo integrando la información de sistemas como SAP".

En distribución, esta tecnología se utiliza para detectar fraude eléctrico y monitorizar la red, así como para anticipar riesgos climáticos, mejorar la seguridad y reducir emisiones.

En comercialización, está previsto que la IA generativa permita crear "propuestas personalizadas en segundos, detectar emociones en tiempo real, simular escenarios de ahorro energético y formar a nuevos agentes con conversaciones hiperrealistas".

Asimismo, la IA también se ha integrado en funciones como la fiscalidad y los recursos humanos con asistentes virtuales "que agilizan tareas, mejoran la experiencia del empleado y liberan tiempo para actividades de mayor valor".