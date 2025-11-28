Endesa y Cubelles Comerç colaboran para dar asesoramiento personalizado a comerciantes

El responsable de Puntos de Servicio y Oficinas Comerciales de Endesa en Catalunya Occidental, Carlos Gómez; el presidente de Cubelles Comerç, Carlos Fuster, y el gerente de Grup Instal·lacions, Juan Antonio Cejudo. - ENDESA

BARCELONA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha firmado un acuerdo de colaboración con Cubelles Comerç para ofrecer un servicio de asesoramiento personalizado a los asociados de la entidad, informa la empresa este viernes.

El acuerdo prevé ayudar a reducir el gasto energético de los comercios y los autónomos, tanto en los locales como en sus hogares.

Endesa "quiere acompañar" a los asociados a tomar las mejores decisiones posibles para optimizar su factura energética y reducir el impacto del coste de la energía en la actividad empresarial.

Los trabajadores de los locales tendrán una rebaja del 2% en la energía durante el primer año y de un 10% en los servicios técnicos presenciales.

Además, recibirán un estudio personalizado de los rendimientos de los equipamientos de las empresas, así como de un plan de mejoras para maximizar el rendimiento energético de los negocios.