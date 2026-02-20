Endesa invierte 750.000 euros para mejorar la red eléctrica de Llançà (Girona)

Endesa trabaja en las obras de mejora de la red eléctrica en Llançà (Girona) - ENDESA
Europa Press Catalunya
Publicado: viernes, 20 febrero 2026 11:55
GIRONA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Endesa invertirá 750.000 euros en las obras de reforma y mejora tecnológica de parte de la red eléctrica de Llançà (Girona) con el objetivo de mejorar e incrementar la calidad y continuidad del suministro a 1.200 clientes de este municipio del Alt Empordà.

Los trabajos permitirán modernizar las infraestructuras y dejarlas preparadas para absorber una mayor carga e impulsar la electrificación de la demanda, informa la compañía en un comunicado este viernes.

La operativa comprende el tendido de una nueva línea subterránea de media tensión a 25 kV (de 4,5 kilómetros de longitud) que discurre por las calles de Pompeu Fabra, Guillem de Berguedà y de la Tramuntana, en la zona de Grifeu, para enlazar tres centros de transformación que hasta ahora estaban aislados entre sí.

