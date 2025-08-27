Endesa refuerza tecnológicamente la red eléctrica de Sabadell (Barcelona) para mejorar el servicio

BARCELONA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha terminado recientemente los trabajos de mejora tecnológica de parte de la red eléctrica de media tensión de Sabadell (Barcelona) con el objetivo de incrementar la calidad y la continuidad del suministro a casi 3.000 clientes.

Las obras han supuesto una inversión de 80.000 euros, según ha informado este miércoles la compañía eléctrica en un comunicado.

La operativa, que ha finalizado este mismo mes, ha consistido en extender un nuevo tramo de línea subterránea de última generación a 25 kilovatios, de cerca de medio kilómetro de longitud.

Este tendido de cableado ha posibilitado el cierre de lo que se llama un eslabón eléctrico, es decir, enlazar infraestructuras distantes --en este caso, dos centros de transformación diferentes--, de forma que, en caso de una incidencia, se pueda dar servicio a los clientes afectados por vías alternativas.

Esto repercute en una reducción del tiempo de reposición del suministro, si no en que, en casos de trabajos programados o mantenimiento de la red, no será necesaria ninguna interrupción del servicio.