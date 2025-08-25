Endesa renueva dos líneas eléctricas en un barrio de Lleida para mejorar la calidad del servicio

Bobinas con cable de 25 kV instaladas en la vía pública antes de la intervención de mejora - ENDESA

LLEIDA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha renovado dos líneas eléctricas de media tensión en Lleida para mejorar la calidad y continuidad del servicio a 2.700 clientes del barrio de Noguerola y de la zona de Rambla Ferran, informa este lunes en un comunicado.

Las obras han supuesto una inversión de 150.000 euros, aportados íntegramente por Endesa, e incrementan la digitalización de las infraestructuras para que sean más robustas y resilientes de cara a los nuevos retos, como el crecimiento turístico y los usos energéticos del futuro.

Los trabajos han consistido en cambiar dos acometidas subterráneas de media tensión, sustituyendo 1.400 metros de cable subterráneo de última generación a 11 kilovatios (kV).

Estas enlazan hasta seis centros de transformación diferentes, por lo que se crea lo que se llama un eslabón eléctrico, dos, en este caso, con lo que se conectan infraestructuras que hasta entonces estaban distantes, de modo que, ante una incidencia, se pueda dar servicio a los clientes afectados por vías alternativas.

Con este tipo de intervenciones, Endesa trabaja para absorber puntas de demanda concretas, el consumo de nuevos clientes que lo soliciten y reforzar el incremento de demanda que pueda producirse en el futuro como consecuencia de la electrificación de la economía.