Endesa sustituye 150 transformadores de la demarcación de Lleida en los últimos 15 años

LLEIDA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha sustituido en los últimos 15 años en la demarcación de Lleida unos 150 transformadores que ya habían terminado su vida útil por unos de última generación, según ha informado este viernes en un comunicado.

La última fase de la campaña, que comenzó a principios de 2024 y se ha terminado este verano, ha permitido sustituir 85 transformadores en Ponent.

El objetivo es "rejuvenecer la red con nuevas tecnologías e instalar equipos que sean más eficientes y resistentes" para prestar un mejor servicio a los clientes.

Los trabajos han supuesto una inversión de unos 1,6 millones de euros y los equipos viejos eliminados se destruyen a través de empresas gestoras de residuos autorizadas en estas tareas.

En toda Catalunya, en el mismo período (2011-2025), se han cambiado casi 1.300 transformadores, con una inversión de 13,7 millones de euros.