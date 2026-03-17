Enric Crous, Anna Mercadé y Joan Planes reciben las medallas de Honor de la Cámara de Barcelona

Entrega de las distinciones - CÁMARA DE BARCELONA

BARCELONA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Barcelona ha entregado su Medalla de Honor, en la categoría Oro, a Enric Crous, Anna Mercadé y (póstuma) a Joan Planes por su trayectoria y sus "excepcionales méritos" con el tejido empresarial catalán.

La corporación ha explicado que es el galardón "más importante que otorga" y que lo concede a empresarios que destacan por su contribución al progreso económico y social de Catalunya, informa en un comunicado este martes.

Crous ha tenido una "dilatada carrera en la gestión empresarial e institucional" en la que ha ocupado cargos directivos en Fira de Barcelona, Mercabarna, Camer y Motec, además de ser director general de Grupo Damm y consejero delegado de Cacaolat, y presidente del consejo de gobierno del Hospital Clínic de Barcelona.

Mercadé es fundadora y presidenta de honor del Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cámara, y ha liderado proyectos para avanzar en la igualdad de género en el ámbito económico y social.

Planes fue uno de los cofundadores de Astral, empresa que se convirtió en Fluidra, e impulsó su internacionalización y salida a bolsa en 2007.