Entidades impulsan un protocolo para orientar a docentes y escuelas ante desahucios del alumnado

BARCELONA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos Ustec·Stes y CGT, la Plataforma d'Afectades per la Hispoteca (PAH) y el Sindicat de Llogateres han impulsado el protocolo 'Sense habitatge no hi ha educació' para ofrecer orientaciones a docentes y centros educativos sobre cómo actuar ante casos de desahucio que afectan al alumnado.

Se ha presentado este jueves y el objetivo es "unificar la respuesta de los centros educativos y proporcionar herramientas para detectar y acompañar" a las familias y niños afectados por situaciones de desahucio, informan los impulsores en un comunicado.

El protocolo prevé detección en el aula por explicación directa del alumno o por indicadores de vulnerabilidad --malestar emocional o cambios de conducta, entre otros--; valoración en el centro y ofreciendo, a continuación, apoyo institucional o ir por la vía colectiva a través del grupo de vivienda más cercano.

El documento destaca la importancia de la figura del tutor en la detección de situaciones de riesgo, así como la colaboración del equipo docente y los profesionales socioeducativos de los centros.

Los impulsores han remarcado la importancia que tiene la institución educativa a la hora de dar respuesta a la problemática de la vivienda: "Un derecho básico como la educación no se puede conseguir sin que el derecho a una vivienda digna esté garantizado".