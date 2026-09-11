Entidades independentistas llaman a aprovechar el "fracaso absoluto del Govern del PSC"

Representantes de entidades independentistas y la expresidenta del Parlament y de Junts, Laura Borràs, durante un acto por la Diada - EUROPA PRES

BARCELONA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comissió Independentista Fossar de les Moreres y la Assemblea Nacional Catalana (ANC) han llamado a la independencia y a aprovechar para lograrlo el "fracaso absoluto del Govern del PSC".

Lo ha expresado la representante de la Comissió Independentista, Èlia Farré, este viernes en un acto en el Fossar de les Moreres junto a representantes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC); el Consell de la República, y Associació de Municipis per la Independència (AMI), así como a la expresidenta del Parlament y exlíder de Junts Laura Borràs, y al exconseller Lluïs Puig, que ha participado telemáticamente.

La entidad ve una "nueva oportunidad que se abre ante la grave crisis institucional, social y política del Estado español, que deja el régimen del 78 en su momento más bajo y precario", y ha llamado a culminar el proceso de independencia.

LLUÍS PUIG Y LAURA BORRÀS

En el acto ha participado por llamada telefónica desde Prats de Molló (Francia) el exconseller Lluís Puig, quien ha asegurado que en la próxima Diada ya podrá estar en Catalunya, en referencia a la aplicación de la Ley de Amnistía.

Puig ha llamado a conmemorar la Diada con el mismo espíritu de lucha que hubo contra la dictadura de Franco, y ha señalado que "hay gente que hace castillos en el aire y dicen cosas fáciles de digerir, pero que no hay quien se las trague", en referencia implícita al discurso de AC.

La expresidenta del Parlament y exlíder de Junts Laura Borràs ha llamado a luchar por la independencia y ha apuntado que "una nación solo desaparece cuando es derrotada" y cuando deja de luchar.

"Nosotros, los catalanes, no hemos dejado de luchar nunca. Luchamos por existir y por existir en plenitud", ha instado a no resignarse ni dejar que el desánimo se convierta en el destino de Catalunya.

"No hemos venido a esperar a que llegue nuestro momento, hemos venido a hacer posible nuestro momento", ha concluido.

"ESTADO DE CARTÓN PIEDRA"

El presidente de la AMI, Salvador Coll, ha llamado a la unidad de los pueblos como una unidad internacional contra Estados como el español, "que cada vez se demuestra más que es de cartón piedra, que cuando llueve se van deshaciendo sus costuras".

Por su parte, la vicepresidenta del Consell de la República (CdRep), Montserrat Rosell, ha afirmado que el 1-O "no fue un simulacro ni una manifestación más, fue un mandato democrático vigente, vinculante e innegociable" y ha defendido la autoridad del CdRep como entidad que lucha por la independencia de manera pacífica, democrática y también política, aunque desvinculada de partidos.

También han participado representantes de Estat Català; de la Assemblea de Joves de Catalunya; de la Comissió de la Dignitat, y del Col·lectiu de Dones dels Països Catalans.

Finalmente, han tomado la palabra representantes de delegaciones internacionales de Córcega, Nueva Caledonia, Cerdeña y Bretaña, y representantes de entidades como el Frente Polisario, Biafra o Panafricanistas.