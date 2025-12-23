Entidades reubican a 52 desalojados del B9 de Badalona (Barcelona) y descartan la parroquia

Tiendas de campaña y personas concentradas delante del antiguo instituto B9 de Badalona (Barcelona), asentamiento desalojado este miércoles - KIKE RINCÓN - EUROPA PRESS

BARCELONA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Entidades sociales han reubicado a 52 personas desalojadas del antiguo instituto B9 de Badalona (Barcelona) en distintas localizaciones puestos a disposición por entidades y por la Generalitat, y han suspendido el dispositivo de emergencia en la parroquia Mare de Déu de Montserrat ante "la presión ejercida de algunos vecinos".

En un comunicado conjunto este martes, Càritas, Sant Joan de Déu Serveis Socials y Fundació Llegat Roca i Pi han lamentado "la vulneración del derecho a acogida a un espacio propio" y ha justificado la reubicación de las personas para no añadir más sufrimiento a los miembros de la comunidad parroquial.

La prioridad de las entidades, según detalla las entidades, "sigue siendo garantizar la seguridad, la dignidad y la intimidad de todas las personas afectadas" y defienden abordar soluciones estructurales al sinhogarismo.

"En estos días en los que celebramos el nacimiento de Jesús, en quien creemos y amamos, recordamos sus palabras, que nos invitan a reconocerlo vivo y presente en cada persona que pasa hambre o sed, que es forastera, que va desnuda, que está enferma o encarcelada; y nos entristece no haberlo podido acoger en nuestra posada", concluyen.

El dispositivo de emergencia en la parroquia Mare de Déu de Montserrat estaba formado por las entidades Sant Joan de Déu Serveis Socials, la Fundació Llegat Roca i Pi y Càritas Diocesana de Barcelona, y se había encargado la gestión a Cruz Roja.