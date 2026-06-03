Entidades de salud catalanas reclaman una ley "más ambiciosa" contra el tabaco en Catalunya

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BARCELONA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Entidades sociales, sanitarias y científicas han reclamado este miércoles una ley "más ambiciosa" de prevención y control del tabaquismo en Catalunya.

En un comunicado, lamentan que no se haya hecho un primer paso institucional para impulsar públicamente la nueva ley, y expresan su respeto pero también una "decepción evidente".

Los firmantes incluyen Creu Roja Catalunya, Fundación Ricky Rubio, la Societat Catalana d'Atenció i Tractament del Consum de Tabac, la Fundación Salut i Comunitat, el Col·legi d'Infermeres de Barcelona, la Associació Aire, la Societat Catalana de Medicina Familiar y Comunitaria, la Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària y la Associació contra el Càncer a Catalunya.

Dichas entidades han trabajado de forma coordinada durante los últimos meses para compartir diagnóstico, evidencia científica y "experiencia acumulada desde el territorio".

Insisten en que el tabaquismo sigue siendo una de las principales causas de muerte evitable y enfermedad crónica, y apuntan que los nuevos productos de nicotina están "consolidando nuevas formas de adicción y de consumo dual".

Esta realidad, aseguran, "hace imprescindible actualizar y reforzar el marco normativo para proteger mejor la ciudadanía y evitar una nueva normalización social de la nicotina".

NUEVA LEY

Las entidades defienden que la ley deberá proteger de forma efectiva la población de la exposición involuntaria al humo y a los aerosoles, así como regular "con el máximo nivel de exigencia" tanto el tabaco como los nuevos dispositivos.

Asimismo, tendrá que blindar los entornos infantiles, educativos, deportivos y comunitarios, reforzar la prevención y la educación para la salud, y garantizar apoyo accesible y equitativo para la cesación.