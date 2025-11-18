Entidades vecinales de Glòries rechazan el homenaje a Montserrat Caballé propuesto por Collboni

Archivo - Exterior del DHub desde la plaza de las Glòries de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cuatro entidades vecinales del entorno del parque de las Glòries, en Barcelona, han rechazado la propuesta del gobierno municipal que lidera Jaume Collboni de instalar una escultura que recuerde a la soprano Montserrat Caballé, fallecida en 2018, porque la condenaron por "defraudadora".

El manifiesto, titulado 'En Glòries no queremos monumentos que nos avergüencen', lo firman las asociaciones de vecinos de el Camp de l'Arpa del Clot, el Fort Pienc, el Poblenou y la Sagrada Familia, después de que Collboni explicara que quiere erigir una figura en las Glòries a Caballé y al cantante Freddy Mercuri, intérpretes de la canción 'Barcelona'.

Las entidades han explicado su rechazo porque con la estatua se reconoce la figura de una "persona condenada por defraudadora y que fijó su residencia en el extranjero, poniendo el interés personal por encima del servicio a su país".

Asimismo, han planteado que la plaza de las Glòries es un "sitio idóneo" para colocar un monumento que homenajee al urbanista Ildefons Cerdà, que cuando proyectó la nueva Barcelona ya avanzó la importancia que tendría esta plaza en el futuro.

"Esperamos que el consistorio, gobernado por un partido que se proclama socialista y de progreso, rectifique y lleve a cabo un reconocimiento del que la ciudad pueda estar orgullosa", han sentenciado.

La propuesta de homenajear a Caballé y Mercury en las Glòries la propuso el actual ejecutivo en septiembre de 2023, y Collboni aseguró que la ciudad tiene una "deuda pendiente" con ambos cantantes por todo lo que supusieron para la Barcelona olímpica.