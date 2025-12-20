El entorno de Tres Xemeneies será un espacio de "naturaleza, ciudad e infraestructuras"

Proyecto del nuevo parque de las Tres Xemeneies - GOVERN

El entorno de las Tres Xemeneies, ubicado entre los municipios de Sant Adrià de Besòs y Badalona (Barcelona), se transformará en un espacio "de equilibrio entre naturaleza, ciudad e infraestructuras", después de que el proyecto 'Verd i Blau: Infraestructures resilients' haya ganado el concurso para el futuro parque litoral.

En un comunicado este sábado, el Govern ha explicado que la propuesta ganadora "reimagina el Delta de Besòs" y articulará un sistema de espacios fluviales, litorales y urbanos en un espacio de 89.502 metros cuadrados.

El equipo redactor detrás de la propuesta ganadora es la UTE formada por los despachos de paisajismo Landlab y Aldayjover y por la ingeniería Aquatica.

La redacción del proyecto vendrá acompañada de un proceso participativo en el que se cocrearán diversas áreas del parque, con usos sociales o espacios para los hábitats naturales, y durante este proceso se promoverá un diseño con perspectiva de género, diverso e inclusivo, y que responda a las necesidades ecológicas y ciudadanas.

INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA

El proyecto propone un parque que actúe "como infraestructura ecológica capaz de gestionar posibles inundaciones, mejorar la calidad ambiental y fomentar la biodiversidad", a través de soluciones basadas en la naturaleza, que buscan una gestión integral del ciclo del agua y una protección activa frente a los efectos del cambio climático.

El parque integra paisajísticamente infraestructuras territoriales, como el colector interceptor de Llevant, gestionado por el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), y contempla su traslado desde su posición actual dentro de la zona marítimo-terrestre hasta la reserva de espacio prevista por el Plan Director Urbanístico en el interior del parque.

Además, el nuevo parque "potenciará los usos de carácter más social y los equipamientos deportivos, propiciando la aparición de nuevos espacios para la creación de hábitats fluviales, marítimos o urbanos en las áreas más alejadas y en contacto con la desembocadura del Besòs".

La vegetación, basada en el pinar mediterráneo, extenderá los espacios de sombra con el objetivo de convertirse en un nuevo refugio climático del área metropolitana.