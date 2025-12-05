Entra en servicio la conexión del tronco de la A-27 con la N-240 en Coll de Lilla (Tarragona)

Variante de Valls-Montblanc. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

TARRAGONA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha puesto este viernes en servicio la conexión directa del tronco de la autovía A-27 con la carretera N-240 en Coll de Lilla (Tarragona) como parte del proyecto de obras complementarias al tramo de la A-27 Valls-Montblanc puesto en servicio en 2023, en la provincia de Tarragona.

Estas obras complementarias tienen por objeto "completar y mejorar las carencias no resueltas totalmente" en el proyecto del nuevo tramo de la A-27 entre Valls y Montblanc, siendo necesarias para un mejor funcionamiento de las mencionadas autovía y carretera, informa el Ministerio en un comunicado.

Las principales actuaciones que recoge este proyecto complementario son: conexión directa del tronco de la autovía A-27 con la carretera N-240; paso superior de reposición del Camí de Camp Magre y Vilaverd en el kilómetro 4,6 del tramo (Valls - Montblanc de la A-27); protección del oleoducto de CLH y intura epoxídica para el revestimiento del túnel.

También incluyen un edificio anexo complementario al Centro de Control del túnel del Coll de Lilla, instalación de generación solar fotovoltaica de 200 kW para alimentar las instalaciones del túnel del Coll de Lilla, línea de fibra óptica de conexión entre el Centro de Control del túnel del Coll de Lilla y el nodo situado en el cruce de la A-27 y la AP-7, y refuerzo de los sistemas de contención de la N-240 entre el kilómetros 23 y el 33,2 (cruce con el paso superior de la línea del AVE).

Tras la puesta en servicio de la conexión del tronco de la autovía A-27 con la carretera N-240, queda por ejecutar la instalación de generación solar fotovoltaica para alimentar las instalaciones del túnel del Coll de Lilla, con lo que concluirán las obras objeto de este proyecto complementario.