Entran en servicio 8 nuevas expediciones de bus entre Girona, Banyoles y Olot con servicio rápido

Archivo - Uno de los buses que realiza la ruta. - GENERALITAT - Archivo

GIRONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat ha sumado ocho expediciones de bus entre Girona, Banyoles y Olot, que por primera vez tendrán servicio rápido, informa en un comunicado este jueves.

De esta manera se da respuesta al incremento de demanda que ha tenido la línea desde 2022, especialmente entre los usuarios habituales.

En concreto, se realizarán nuevos viajes con origen en Girona a las 6.45, las 9, las 14.45 y las 16.45 horas, y con origen en Olot a las 7.15, las 7.15, las 15 y las 16 horas.