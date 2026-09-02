ERC, Comuns y CUP piden la comparecencia de Parlon sobre las condiciones del cuerpo de Bombers

Archivo - La consellera de Interior del Govern de Catalunya, Núria Parlon, interviene durante la sesión plenaria - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de ERC, Comuns y Cup han pedido la comparecencia en la Comisión de Interior del Parlament de la consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, y de la directora general de Prevención, Extinción de Incencios y Salvamentos, Tamara Garcia, para informar sobre el grado de cumplimiento del acuerdo de mejora de condiciones laborales del cuerpo de Bombers firmado en 2023.

Según un comunicado conjunto emitido este miércoles, los grupos también reclaman que las comparecencias sirvan para dar explicaciones sobre el conflicto laboral que ha comportado el parón de las actividades formativas de la Escola de Bombers y conocer las medidas del Govern para "desbloquear" la situación.

Por otro lado, piden a la consellera que ofrezca detalles sobre la acreditación de bomberos voluntarios, la formación de nuevos efectivos, el calendario de traslados y dotaciones de los parques, así como las condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales denunciadas por representantes de los trabajadores.