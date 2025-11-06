ERC, Comuns y CUP piden comparecer a la directora del 112 por la internalización del servicio

Archivo - Una persona con una camiseta en la que pone: "112 en lluita" durante una concentración para pedir la internalización del transporte sanitario catalán, frente al Parlament de Catalunya, a 26 de octubre de 2023, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

ERC, los Comuns y la CUP han registrado la petición de comparecencia ante la comisión de Interior del Parlament del secretario general de Interior de la Generalitat, Tomás Carrión, y de la directora del 112, Irene Fornós, para informar a la Cámara sobre el proceso de internalización del servicio.

En un comunicado conjunto este jueves, han sostenido que esta demanda "se ha aprobado en distintas ocasiones" este año en mociones del Parlament, y han reclamado acelerar el proceso para que la Generalitat asuma la gestión del teléfono de emergencias en Catalunya.

Además, han recordado que trabajadores del servicio han convocado movilizaciones para exigir un modelo público al 100% "después que el Govern haya prorrogado 4 años más la licitación del servicio".