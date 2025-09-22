ERC cree que Podemos "se equivoca" al oponerse a ceder competencias de inmigración a Catalunya

Albert asegura que le "preocupa" que Sánchez no hable de financiación singular

BARCELONA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz y vicesecretario general de Comunicación de ERC, Isaac Albert, ha asegurado que Podemos "se equivoca" al oponerse a la cesión de competencias de inmigración a Catalunya, en alusión a la proposición de ley de PSOE y Junts sobre la delegación de competencias de inmigración que se votará esta semana en el Congreso y a la que se oponen los morados.

"No podemos diferenciar a quién cedemos las competencias según quién las gestione, porque si fuese así, para nosotros el Estado español no tendría ninguna", ha sostenido en rueda de prensa este lunes, y ha añadido que la posición de Podemos le sorprende y le incomoda.

También ha avisado de que en España "quien puede acabar gestionando las políticas de inmigración es Vox y es el señor Abascal", por lo que ha insistido en que no hay ningún argumento político desde una izquierda con visión confederal para oponerse a la cesión de competencias de inmigración.

Ha señalado que ERC estará al lado de quien consiga nuevas competencias para Catalunya, ya que consideran que la gestión desde la proximidad es mejor, y ha lamentado que han "echado de menos" que se les acompañe desde otras formaciones políticas cuando ellos también defienden más competencias para Catalunya.

FINANCIACIÓN

Albert ha asegurado que le "preocupa" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hablase este domingo en un acto del PSC en Gavà (Barcelona) de que toca renovar la financiación autonómica, pero no de singularidad o ordinalidad.

"Nos preocupa porque nos preocupa el país. Entiendo perfectamente los equilibrios internos que toda formación y todo gobierno debe hacer", ha afirmado el portavoz republicano, que ha destacado que el rol de ERC es empujar para que se cumplan los acuerdos en financiación singular a los que llegaron con los socialistas.

Ha subrayado que los republicanos no se levantarán de la mesa de negociación para conseguir que se cumpla lo pactado: "Nosotros estamos en la oposición, seguiremos haciendo política, acompañando a todos para que las cosas avancen, para que las cosas pasen", ha insistido.

ENCUESTA

Sobre la encuesta de este domingo en La Vanguardia que muestra un eventual aumento de representación de Aliança Catalana (AC) y Vox en el Parlament, Albert ha señalado que Catalunya se encuentra "en un cruce que genera frustración política, en el que se encuentra gente que piensa que Catalunya saldrá adelante aplaudiendo políticas, formatos y formas como las de Trump, Le Pen o Abascal".

También considera que hay un "colectivo de gente que no hace nada, que no están, que no se les espera, que están solo pendientes de su cálculo electoral y su agenda política sin aportar valor a la construcción del país", y ha señalado que la solución de ERC ante esto es levantar la ambición nacional de Catalunya, textualmente.

"Debemos tener la capacidad de dar respuesta a los problemas de la ciudadanía, pero también a las ilusiones y las esperanzas", ha asegurado el dirigente republicano, que ha añadido que esto forma parte de la autocrítica que hace ERC como partido.