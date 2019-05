ERC critica que Pedro Sánchez no les cite y le reta a ver a Junqueras en la cárcel

Actualizado 06/05/2019 15:35:49 CET

Ve "muy lamentable" que la ministra Delgado abandonara el acto en Mauthausen

BARCELONA, 6 (EUROPA PRESS)

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha criticado este lunes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no les ha hecho llegar "ninguna petición de reunión" ni oferta ni contacto pese a que ERC fue el partido más votado en Catalunya en las elecciones generales del 28 de abril.

En la rueda de prensa posterior a la reunión de la dirección de ERC, ha advertido al líder del PSOE de que el interlocutor de ERC es su líder y candidato a las generales, Oriol Junqueras, pese a que esté en prisión preventiva desde el 2 de noviembre de 2017.

Así, los republicanos han retado al presidente del Gobierno a que vaya a la cárcel a ver a Junqueras o defienda la libertad de los presos soberanistas: "Si quieren ofrecernos alguna cosa, estarán de acuerdo en ir a la cárcel o en que sean liberados los presos políticos".

Vilalta también ha asegurado que en ningún caso han recibido una oferta del PSOE para negociar que ERC pueda optar a uno de los puestos de la Mesa del Congreso, el órgano rector de la Cámara y una de las primeras negociaciones que deberán afrontar los partidos en la nueva legislatura.

Preguntada por si otros miembros de la candidatura de ERC a las generales que no estén en prisión podrían ejercer el papel de eventuales negociadores con el PSOE, ha contestado que "quién negocia es quién ha liderado las candidaturas" --en alusión a Junqueras--.

"En un marco de normalidad democrática quien debería poder liderar las negociaciones tendría que ser Oriol Junqueras. Que lo vayan a ver o que pueda ser liberado", ha zanjado.

POLÉMICA EN MAUTHAUSEN

También se ha referido a que la ministra de Justicia, Dolores Delgado, decidiera abandonar el acto de homenaje de la Generalitat en Mauthausen (Austria) --a los republicanos deportados durante el nazismo-- cuando un cargo del Govern habló de "presos políticos" en alusión a los dirigentes soberanistas en prisión.

Vilalta ha calificado de "muy lamentable" la actitud de la representante del Ejecutivo central, y ha reivindicado que uno de los presos soberanistas, Raül Romeva, fue durante su paso por el Govern un de los más firmes defensores de la memoria histórica, a su juicio.

"Si a alguien no le gusta que se hable de presos políticos que no sea cómplice de que haya presos políticos", ha resumido Vilalta, que ha considerado que el PSOE no ha sabido afrontar con la valentía la cuestión de los dirigentes independentistas encarcelados.