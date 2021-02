ERC y la CUP se comprometen a trabajar propuestas para "transformar" el modelo policial en Cataluña

Los 'cupaires' lo celebran y afirman que se pueden generar "las condiciones para entrar en una negociación"

BARCELONA, 26 (EUROPA PRESS)

ERC y la CUP se han reunido este viernes y se han comprometido a trabajar en propuestas concretas a corto y medio plazo para "transformar" el modelo policial y de orden público en Cataluña, han explicado ambos partidos en sendos comunicados.

En el comunicado de ERC, los republicanos han situado esta cuestión como "un aspecto fundamental para imprimir un cambio en la Generalitat y confeccionar un nuevo Govern transformador y al lado de la gente".

ERC ha destacado que han centrado buena parte de la reunión en trabajar en cuatro ámbitos para reformar el modelo de orden público, como propuestas concretas sobre el uso de los proyectiles de foam y el modelo policial actual, y el papel de la Generalitat en las acusaciones particulares a activistas.

También han abordado la aplicación del reglamento de los Mossos d'Esquadra ante las posibles malas praxis que se puedan producir; la participación de los equipos de orden público en los desahucios, y la importancia de trabajar en políticas de vivienda "que permitan atacar el problema de raíz".

Los republicanos han reivindicado que los equipos negociadores de las dos formaciones se han comprometido a profundizar y trabajar "en propuestas concretas a corto plazo, y en reformas y replanteamientos del modelo más a medio plazo".

Asimismo, ERC y la CUP se han emplazado a seguir trabajando en los próximos días para abordar el resto de "temas prioritarios de la negociación, como son el ámbito del rescate social, la reconstrucción y el avance hacia la república catalana".

CONDICIÓN PREVIA E INMEDIATA

Por su parte, en su comunicado la CUP ha celebrado que ERC se avenga a trabajar en la reforma del modelo policial y ha asegurado que con este compromiso "se pueden generar las condiciones para entrar en una negociación" para la próxima legislatura.

Los 'cupaires' han planteado como condición previa e inmediata a cualquier tipo de negociación "detener las hemorragias que ha habido en la acción política de los partidos que han formado parte del Govern durante la pasada legislatura y que vulneran el derecho a la vivienda y a la protesta".

Han explicado que su prioridad es situar "la necesidad urgente" de poner fin al uso de proyectiles de foam por parte de los Mossos, que los cuerpos de antidisturbios no intervengan en los desahucios y que la Generalitat no ejerza de acusación particular contra activistas.

La CUP ha afirmado que abordar estas cuestiones "de sentido común e imprescindibles era necesario antes de sentarse a hablar de nada más", por lo que estarán atentos a que estos compromisos se cumplan a corto plazo.

Además, ha desvelado que uno de los acuerdos entre ERC y la CUP es que se creará un equipo jurídico con representantes de las dos formaciones para estudiar estas cuestiones.

TERCERA REUNIÓN

Esta es la tercera reunión que trasciende públicamente entre ambas formaciones --ERC eligió a la CUP y no a Junts para comenzar las negociaciones--: la primera sirvió para abrir las conversaciones tras las elecciones y en la segunda comenzaron a estudiar un "plan de choque" para cambiar el modelo policial, además de avanzar en las políticas del próximo Govern para hacer frente a la crisis.

Tras los disturbios de la última semana por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel, el debate sobre si reformar el modelo policial se ha colado en las negociaciones sobre la formación de gobierno.

De hecho, la CUP lo ha situado como una de sus condiciones para alcanzar un pacto, pero el vicepresidente de la Generalitat en funciones y candidato de ERC a la Presidencia, Pere Aragonès, derivó la cuestión al Parlament, donde considera que se tiene que hacer el debate, durante la nueva legislatura, y pidió no utilizarla políticamente.