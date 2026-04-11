ERC escoge a Jaume Graells candidato a la alcaldía de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

BARCELONA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -
ERC ha presentado a Jaume Graells como candidato a la alcaldía de l'Hospitalet de Llobregat para las elecciones municipales de mayo de 2027, después de haber sido reelegido por unanimidad por la asamblea local del partido, explica la organización política en un comunicado.
La proclamación de Graells como candidato se ha celebrado este sábado en el Ateneu de Cultura Popular de l'Hospitalet, un acto que también ha contado con la presencia de la secretaria general de ERC y candidata a la alcaldía de Barcelona por el partido, Elisenda Alamany, junto a otros miembros de la dirección nacional del partido.
Durante el acto, el candidato a la alcaldía ha señalado que asume el nombramiento como un gran compromiso con la ciudad y los vecinos de la misma, a la vez que ha evidenciado la voluntad de ERC de "liderar un cambio político en la ciudad después de más de cuatro décadas de gobiernos socialistas".
"Es la hora de cerrar una etapa agotadora y abrir una nueva mirada de futuro", ha dicho, y añadido que el suyo no es un proyecto de partido, sino de ciudad.
Por su parte, Alamany ha afirmado que l'Hospitalet y Barcelona comparten muchos retos y ha llamado a "trabajar juntos", a la vez que ha sostenido que el PSC lleva a cabo políticas de grandes anuncios y transformaciones que no terminan por cubrir las necesidades de los habitantes de la ciudad.