ERC exige al Gobierno aislar Madrid y medidas "más restrictivas"

Todavía no ha decidido el sustituto de Bosch pero contempla hacerlo "en los próximos días"

BARCELONA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha exigido este lunes al Gobierno de Pedro Sánchez que aisle la Comunidad de Madrid para evitar la propagación del coronavirus y establezca medidas "más restrictivas y más contundentes".

En rueda de prensa telemática, ha contrapuesto las medidas que está haciendo la Generalitat, que cree que están siendo las adecuadas, con las del Gobierno central, que considera que "son lentas y no son eficaces".

"No entendemos porque no se ha aislado la Comunidad de Madrid como la Generalitat hizo con Igualada. No entendemos porque no se toman medidas suficientemente contundentes para poder combatir el coronavirus en el Estado. No se puede hacer politiqueo en un tema tan serio. Ahora, por encima de todo, nos hace falta responsabilidad, solvencia y tomar aquellas medidas contundentes para proteger a la ciudadanía", ha argumentado.

Así, Vilalta ha defendido la necesidad de hacer un confinamiento generalizado garantizando la prestación de los servicios básicos, aislar los territorios más afectados por el virus y ha pedido al Gobierno que atienda la petición del Govern de aislar Catalunya para evitar la propagación del Covid-19: "No podemos perder más tiempo".

Además, ha insistido en pedir medidas económicas para paliar el impacto que pueda haber de esta situación, como detener el cobro de suministros fundamentales y de hipotecas, y "todas las medidas necesarias" para ayudar a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas.

ACUSA AL GOBIERNO DE "RECENTRALIZAR"

Al ser preguntada por si ERC comparte la decisión del presidente de la Generalitat, Quim Torra, de no firmar el comunicado conjunto de los presidentes autonómicos, la dirigente republicana ha expresado su apoyo al jefe del Ejecutivo catalán y a esta posición, y ha asegurado que el Govern está unido ante esta crisis sanitaria.

Asimismo, ha recriminado al Gobierno de Sánchez que haya asumido competencias autonómicas y haya desplegado al Ejército: "Lo que hace falta es tomar decisiones políticas que el Gobierno no está haciendo y la Generalitat sí. Dentro de estas medidas no están ni recentralizar servicios ni recentralizar competencias ni desplegar al Ejército".

"NOCTURNIDAD Y ALEVOSÍA"

Sobre quien sustituirá al exconseller de Acción Exterior Alfred Bosch, que dimitió la semana pasada por la gestión de los casos de presunto acoso sexual de su exjefe de gabinete, Vilalta ha explicado que ERC todavía no ha decidido quién debe ser el nuevo conseller y que ahora la prioridad es la lucha contra el coronavirus, aunque ha contemplado tomar esta decisión "en los próximos días y próximas horas".

También se ha referido a la decisión del Rey Felipe VI de renunciar a la herencia del Rey emérito Juan Carlos que le pudiera corresponder presonalmente, que critica que se ha anunciado "con nocturnidad y alevosía" en un momento en el que la población está preocupada por el coronavirus.

Ha afirmado que esto no es suficiente para desvincular a la Monarquía española de "su actitud corrupta y sistémica", y ha reiterado que desde ERC impulsarán todas las acciones necesarias para investigar este asunto.