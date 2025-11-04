ERC insta al Govern a aplicarse con la financiación: "La colaboración no les va demasiado bien"

BARCELONA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, ha instado al Govern catalán a aplicarse en la negociación con el Gobierno central sobre la financiación singular si quieren poder negociar Presupuestos con los republicanos: "De momento, el negocio de la colaboración no les va demasiado bien".

En rueda de prensa este martes, ha reclamado que el Govern priorice a Catalunya: "Priorizar quiere decir que debes pisar callos a alguien", al ser preguntada por si considera que el Ejecutivo de Salvador Illa debe ser más contundente con el Ejecutivo central en materia de financiación.

La portavoz republicana ha reiterado que si no avanzan en la financiación no tendrán Presupuestos, y ha defendido la confrontación con el Gobierno, pero ha añadido que ERC no le dirá al Govern cómo debe negociar: "Cada uno que elija la opción que crea que funciona mejor".

En materia de vivienda, Capella ha explicado que en el pleno de esta semana interpelarán al Govern sobre la prohibición de la compra especulativa de vivienda en zonas tensionadas, y ha defendido que se haga "con todas las garantías jurídicas".

"TRES MESES"

"Lo que le pedimos al Govern es que se ponga de verdad, que lo trabaje, que lo estudie y que haga una propuesta en un plazo de tiempo que no supere los tres meses", ha reclamado la portavoz republicana, que ha asegurado que cuando se anuncia algo debe haber voluntad y herramientas para llevarlo a cabo, después de que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se abriese a estudiar medidas en este sentido.

Capella ha criticado que el PP y Junts lleven el proyecto de ley para regular el alquiler de temporada al Consell de Garanties Estatutàries (CGE), y ha lamentado que esto intenta evitar que haya una regulación específica en este ámbito: "Aquí todo el mundo se retrata".

AEROPUERTO DE BARCELONA

Preguntada por el informe del Govern Aragonès que apostaba por ampliar el Aeropuerto de Barcelona-El Prat con un 17% menos de hectáreas protegidas afectadas respecto a la propuesta de Aena, Capella ha respondido que hay "tantos informes como técnicos y especialistas", y ha asegurado que los gobiernos tiene la obligación de analizar todas las posibilidades, textualmente.

Ha subrayado que la posición de ERC y de su Govern "no era la opción de la ampliación, sino la de explorar vías que tenían que ver con el cambio de los horarios y también el cambio de la disponibilidad de las pistas", así como abordar el sistema aeroportuario catalán en su conjunto y desarrollar la terminal satélite.

Además, ha asegurado que buscarán "espacios de consenso" para trabajar su proposición de ley sobre la tasa turística, y ha apostado por hacer matizaciones a los decretos que aprobó el Govern en este sentido, ya que considera que Barcelona tiene unas características diferentes a las del resto de Catalunya.