ERC intentará superar divisiones este fin de semana en su 30 Congreso en Martorell (Barcelona)

Aprobarán tres ponencias y presentarán conclusiones de la 'comisión de la verdad' y de la 'comisión de pactos'

BARCELONA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

ERC celebra este sábado y domingo la segunda parte de su 30 Congreso en Martorell (Barcelona), en el que deberá aprobar sus ponencias política, estratégica y estatutaria, después de una primera parte del Congreso que estuvo marcada por la división interna a la hora de escoger a los nuevos líderes del partido, Oriol Junqueras y Elisenda Alamany, en segunda vuelta.

Esta segunda fase servirá para aprobar los documentos políticos que guiarán la acción del partido en los próximos años, en los que ERC se ha fijado por objetivo ser "un partido útil para dar respuesta a las necesidades del país" y recuperar la mayoría independentista de cara al año 2031, en el centenario de la formación.

Bajo el lema 'Més Esquerra Republicana, més nació, més societat i més país', los republicanos afrontarán el debate de la ponencia política tras un ciclo que describen como complejo, en el que el independentismo ha perdido la mayoría en el Parlament y en el que su partido ha atravesado una división interna fruto de la dimisión de Junqueras como presidente y la ruptura del tándem con la exsecretaria general Marta Rovira.

LA PRIMERA FASE

Tras los resultados de las elecciones catalanas del 12 de mayo de 2024, en las que ERC pasó de tener 32 a 20 diputados en la Cámara catalana, y de las europeas del 9 de junio, Junqueras anunció que dejaba "temporalmente" su cargo en el partido, lo que precipitó el final de su mandato y la convocatoria de un Congreso, al que se presentó con la candidatura Militància Decidim.

A raíz de esta convocatoria surgieron las candidaturas de Nova Esquerra Nacional, encabezada por el exalcalde de Vilassar de Mar (Barcelona) Xavier Godàs, y Foc Nou, con la exconcejal de Sabadell (Barcelona) Helena Solà al frente, que recogieron los avales suficientes para presentarse a la votación telemática en primera vuelta el 30 de noviembre.

Junqueras ganó esta votación pero no llegó al 50% de los votos necesarios --obtuvo un 48,3%-- por lo que se tuvo que enfrentar en segunda vuelta con la segunda candidatura más votada, que fue Nova Esquerra Nacional, con un 35,3% de apoyos.

Finalmente, Junqueras ganó en segunda vuelta, el 14 de diciembre, con un 52,2% de los votos, frente al 42,2% que obtuvo Nova Esquerra Nacional.

'ESTRUCTURA B'

Toda la campaña de esta primera fase del congreso estuvo marcada por la polémica sobre la 'estructura B' del partido para hacer actos de contracampaña y la de los carteles sobre el Alzheimer contra el expresidente de la Generalitat Pasquall Maragall y su hermano Ernest Maragall.

Antes de ganar, Junqueras se comprometió a impulsar una 'comisión de la verdad' que investigaría el caso de los carteles, y esta presentará un informe ante el plenario del Congreso.

También propuso la creación de una 'comisión de pactos' para hacer seguimiento de los acuerdos de investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que también presentará sus primeras conclusiones en el plenario.

LAS 3 PONENCIAS

En el congreso se debatirán y aprobarán tres ponencias: la ponencia política elaborada por la nueva dirección apuesta por fortalecer el partido desde del mundo municipal, con el objetivo de convertirse en la primera fuerza de cara a las elecciones municipales de 2027, y también defiende reivindicar el concepto de nación desde la izquierda, dando respuesta a "los malestares" que hay en la sociedad.

La ponencia estatutaria propone que los informes de investigaciones como la de los carteles pasen del responsable de Cumplimiento a la Comisión de Garantías del partido, sin pasar entre medias por la Ejecutiva como hasta ahora, con el objetivo de evitar que se produzca un "juicio anticipado" en el seno de la dirección del partido antes de pasar por el órgano colegiado de Garantías.

Además, la ponencia estratégica plantea preparar Catalunya para cuando el independentismo vuelva a tener una mayoría, mediante un refuerzo institucional y una deconstrucción de las instituciones del Estado en Catalunya, así como lograr "más ámbitos de soberanía", como la fiscalidad y la reducción de la deuda con el Estado y explotar la fuerza de ERC en el Parlament, el Congreso de los Diputados y los municipios.

ENMIENDAS

Integrantes del colectivo Nova Esquerra Nacional anunciaron este miércoles la retirada de las enmiendas que habían presentado para limitar los mandatos de las presidencias y las secretarías generales del partido y para separar responsabilidad y que los cargos orgánicos no puedan asumir cargos públicos, algo afectaría al actual líder del partido.

Explicaron que tomaron esa decisión ante el compromiso de la dirección de celebrar un debate específico en este mandato para abordar estos temas con profundidad y para "evitar que un tema tan trascendente como el modelo de partido quede salpicado por debates personales".

Sin embargo, subrayaron que no renunciarán a defender estos posicionamientos, ya que consideran que son "de calidad democrática" y servirían para el fortalecimiento del partido.

CORRIENTES INTERNAS

Además, la dirección de ERC y los colectivos internos de Nova Esquerra Nacional, Foc Nou y Àgora Republicana --colectivo encabezado por el exlíder de ERC en el Congreso Joan Tardà-- han acordado incluir en los estatutos la regulación de las corrientes internas del partido en los estatutos del partido.

Para ello, deberán reunir las firmas de un mínimo del 3% de los militantes, y la dirección se ha comprometido a elaborar en los próximos seis meses un reglamento para regular el funcionamiento y las funciones de las corrientes.

SECTOR SOBERANISTA

Sin embargo, desde Àgora Republicana han lamentado que la dirección de ERC no haya aceptado su enmienda que apostaba por abrir el partido a sectores soberanistas no independentistas, por lo que esta llegará viva al plenario de este fin de emana y fuentes del colectivo han asegurado a Europa Press que tienen el compromiso de la dirección de que no votarán en contra.

En un comunicado, los de Tardà han sostenido que esta negativa a aceptar su enmienda en las asambleas territoriales "pone freno al objetivo de ensanchar la base defendido por la dirección", y también han lamentado que el rechazo de enmiendas sobre la necesidad de establecer la coordinación con las izquierdas en el ámbito nacional y estatal para crear las condiciones para impulsar un referéndum.

"REFORZAR LA IZQUIERDA NACIONAL"

Por su parte, los de Godàs también lograron incorporar al texto de la ponencia política y estratégica ocho de las enmiendas que presentaron y 26 de ellas fueron transaccionadas, y celebraron que con estas enmiendas la dirección del partido asume que "hay que reforzar la izquierda nacional y celebrar una conferencia soberanista en este sentido".

Además, los de Solà también presentaron una enmienda a la totalidad de la ponencia estratégica y también eran partidarios de limitar los mandatos y de separar las responsabilidades orgánicas de los cargos públicos.