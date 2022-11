ERC pacta con el Gobierno paralizar el ramal de la MAT en La Selva (Girona)

El acuerdo incluye 24 millones para salud bucodental y la transferencia de cuarteles de la Guardia Civil

BARCELONA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

ERC ha pactado con el Gobierno la paralización de los trabajos de la MAT en La Selva (Girona) y la transferencia de 24 millones de euros para salud bucodental para ofrecer gratuitamente el servicio de dentista.

Lo ha explicado este jueves en una entrevista de TV3 el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, donde ha añadido que hay un tercer acuerdo para la transferencia de cuatro cuarteles de la Guardia Civil, entre ellos el de Sabadell (Barcelona).

Ha defendido que su objetivo es utilizar palancas para que el PSOE se mueva, ya que según él la formación no lo hace sola y se le tiene que obligar, así como que ERC no es responsable de lo que hace este partido: "No somos responsables de las decisiones del PSOE, lo es su votante. Somos responsables de sus rectificaciones".

Sobre la reforma de la sedición, Rufián ha dicho que quieren cerrarlo antes de que acabe este año, mientras que ha sostenido que en el caso del delito de malversación "depende", y ha dicho que no quieren ser acusados o fomentar ciertos relatos de que participan en el blanqueamiento de corruptelas, en sus palabras.

Preguntado por las declaraciones del líder de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, que ha dicho que "hace unos días" había una mayoría favorable para reformarlo --el delito de malversación-- pero que no sabe si se mantiene vigente, Rufián ha dicho que no tiene ni idea.

"Entre ERC y PSOE no hay puentes ni intermediarios, siempre han hablado de tú a tú. No sé quién se erige como puente, es absolutamente falso", ha dicho, mientras que ha rechazado contestar si ERC presentará enmiendas para rebajar el delito de malversación.