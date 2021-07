ERC y PSC constatan sus diferencias mientras que los comuns ven un Govern "con dos caras"

La CUP no cree que los socialistas puedan definirse como izquierdas si rechazan la autodeterminación

BARCELONA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, y la diputada del PSC en el Parlament Sílvia Paneque han constatado sus diferencias que derivaron a que no fuera posible, desde un principio, un pacto entre ambas formaciones para formar Govern, mientras que la líder de los comuns, Jéssica Albiach, cree que hay un Govern "con dos caras que genera muchas incógnitas" sobre las políticas que llevará a cabo.

Así lo han manifestado durante un debate organizado este viernes en el marco de las XVII jornadas de la Universitat Progresista d'Estiu de Catalunya (Upec), bajo el título de 'Lo esencial está en la izquierda', en el que también ha participado la presidenta de la CUP en el Parlament, Dolors Sabater.

Tras las elecciones catalanas del 14 de febrero, Vilalta ha recordado que rápidamente llegaron a un acuerdo de investidura con la CUP, y que ello no fue posible con los comuns, aunque ha precisado que los tres tampoco sumaban una mayoría suficientemente amplia y necesitaban más apoyos.

"Con el PSC representamos proyectos antagónicos, sobre todo por la concepción de país que queremos. Era imposible llegar a un acuerdo por la visión antagónica que tenemos en relación al conflicto catalán, por la respuesta represiva del Estado, y por políticas concretas como la regulación de los precios de los alquileres", ha reprochado.

Para Vilalta, lo que hizo ERC en campaña es firmar que no pactaría con el PSC tras las elecciones, y pese a añadir que no sabe que puede pasar en un futuro, cree que ahora mismo es "imposible" un pacto con los socialistas.

Paneque ha preguntado a Vilalta si ERC no tiene posiciones antagónicas con políticas que defiende Junts, y ha lamentado que ambos partidos hicieran un "cordón sanitario a la socialdemocracia para intentar excluir al PSC", algo que cree que debería impedirles decir que quieren gobernar para toda Catalunya.

Además, ha criticado que la CUP se reivindique de izquierdas, en el ámbito social y nacional, y luego haya apoyado "a diferentes presidentes de fuerzas conservadoras", y ha llamado a pasar página para abrir una nueva etapa de reencuentro entre los catalanes.

Desde los comuns, Albiach ha reconocido las diferencias que mantienen con los socialistas en el Ejecutivo central, y ha asegurado que, aunque entiende las reticencias de los republicanos, "si hay un presidente del Gobierno que se llama Pedro Sánchez es también gracias a ERC".

También ha insistido en que los comuns no pueden formar parte del mismo gobierno "con los que no creen en la mesa de diálogo, no renuncian a la vía unilateral y les sobra la mitad del país", ha destacado Albiach en referencia a Junts, tras advertir de que dicho partido tiene mucho poder en el Govern porque controla Economía, Derechos Sociales, Salud e Infraestructuras.

Para Sabater, no todos los que se definen de izquierdas hacen políticas de izquierdas, en alusión al PSC, y cree un gobierno que se defina así debe compaginar los derechos sociales y nacionales: "Es imposible formar un gobierno de progreso en Catalunya si se va en contra del derecho a la autodeterminación y se criminaliza el independentismo y el derecho a la protesta".

"El PSOE representa mucho de lo que nosotros queremos romper", ha subrayado la diputada de la CUP, que ha recordado que el Consejo de Europa pidió la excarcelación de los presos independentistas.

TRIBUNAL DE CUENTAS

En su opinión, lo que está pasando con el Tribunal de Cuentas es "un ejemplo más de la causa general que hay de persecución política contra el independentismo, y un caso de represión económica claro por defender el derecho a la autodeterminación".

"Parece más un tribunal de ajuste de cuentas", ha criticado Vilalta, que ha asegurado que lo combatirán por todas las vías posibles.

Albiach ha explicado que, durante las próximas semanas, volverán a presentar una propuesta para cambiar la manera de designar a los 11 miembros del Tribunal de Cuentas, 7 de los cuales son del PP "y uno es hermano de José María Aznar", y cree que este órgano intenta boicotear la nueva etapa de diálogo que se quiere abrir.

Desde el PSC, Paneque ha reprochado la oposición del PP a la renovación de este tipo de órganos, y ha recordado que los afectados tiene la vía judicial del recurso al Tribunal Supremo.