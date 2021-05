ERC se siente "estafada" por Junts y solo ve posible un gobierno en solitario

Pedirán esta semana a Borràs iniciar la ronda de consultas para la investidura de Aragonès

BARCELONA, 10 (EUROPA PRESS)

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha asegurado este lunes que el Govern en solitario que plantean los republicanos es el único escenario posible para evitar la repetición electoral, de manera que ha descartado la posibilidad de retomar la negociación para un gobierno en coalición con Junts: "Nos hemos sentido profundamente decepcionados y estafados".

En rueda de prensa telemática, ha sostenido que depende de Junts que no se repitan elecciones y espera que "cumpla su palabra" y facilite la investidura del candidato de ERC a la Presidencia de la Generalitat, Pere Aragonès, aunque ha reclamado que den los 32 votos y no solo cuatro, como ha planteado el secretario general de Junts, Jordi Sànchez.

Vilalta ha insistido en que, tras más de 80 días de negociaciones, Junts "ha hecho imposible" un Govern de coalición y lo ha atribuido a sus divisiones internas y a que el escollo del papel del Consell per la República (CxRep) se ha mantenido desde las primeras conversaciones después de las elecciones del 14 de febrero.

Según ella, cada vez que lograban un acuerdo para desbloquear este escollo unos días después Junts volvía a reabrir esta cuestión y la negociación volvía al punto inicial: "Cada paso adelante volvíamos a dar dos pasos atrás porque se volvían a reabrir escollos".

Así, considera que, a falta de 16 días del límite --el plazo finaliza el 26 de mayo--, las negociaciones no pueden continuar de la misma forma, por lo que quieren iniciar una nueva fase para lograr la investidura de Aragonès y después seguir negociando con Junts sin la presión de la posible repetición electoral.

Para iniciar esta nueva fase en las negociaciones, Vilalta ha explicado que ya han contactado con los comuns y que se reunirán en breve para buscar su apoyo a la investidura de Aragonès, pero ha rechazado que los de Jéssica Albiach entren en el futuro Ejecutivo catalán.

También esperan comenzar conversaciones con Junts y la CUP, con quien ya han contactado, para "hacer posible esta investidura de forma inmediata".

COALICIÓN DURANTE LA LEGISLATURA

La dirigente republicana ha apuntado que no descartan que Junts entre más tarde al Govern pero ha insistido en que ahora lo importante es desbloquear la situación, que haya una investidura para evitar elecciones y cree que la única manera de hacerlo es un gobierno en solitario de ERC.

"No descartamos un Govern de coalición, tenemos cuatro años para hacerlo. Lo que no tenemos es tiempo que perder, lo que tenemos que hacer es la investidura y gobierno porque sino nos vamos a elecciones. Y pasada la investidura tendremos tiempo de negociar una coalición", ha argumentado.

Después de que Sànchez haya dicho que no darán sus votos gratis, Vilalta ha replicado que no lo han pedido nunca y ha asegurado que Junts se comprometió a investir a Aragonès cuando ERC votó a Laura Borràs como presidenta del Parlament: "Votamos a Borràs y esto iba a cambio de la investidura de Aragonès, que hasta ahora no se ha producido", y ha recordado que los republicanos siempre han votado a los candidatos del espacio de Junts en otras legislaturas.

También ha defendido que todo el trabajo que han hecho ERC y Junts desde las elecciones, especialmente la parte del programa de gobierno, "no será en vano, no será papel mojado", sino que debe ponerse al servicio del acuerdo para que los de Puigdemont faciliten la investidura de Aragonès.

Asimismo, ha dejado claro que la propuesta de un gobierno en solitario "no es ningún movimiento táctico" de la negociación, sino que es una apuesta firme porque cree que es la única alternativa para desbloquear la investidura.

RONDA DE CONTACTOS

Preguntada por cuándo pedirán a Borràs iniciar la ronda de contactos para un nuevo pleno de investidura, la portavoz de ERC ha dicho que lo harán "de forma inmediata" cuando hayan mantenido contactos con Junts, la CUP y los comuns para buscar sus votos.

De esta manera, prevé que esta misma semana reclamen a Borràs iniciar la ronda de contactos que la presidenta del Parlament debe hacer para proponer a un candidato a la investidura y que el pleno se convoque lo más pronto posible.