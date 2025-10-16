ERC se suma a Comuns y CUP y pide comparecer a Parlon por el uso de Mossos de gas pimienta

Antidisturbios detienen a manifestantes durante los disturbios en una marcha unitaria de entidades propalestinas, organizada por Prou complicitat amb Israel, en favor de Palestina, a 15 de octubre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). Hoy está convoc - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

ERC se ha sumado este jueves a la petición de comparecencia impulsada por Comuns y CUP a la consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, sobre el uso de gas pimienta por parte de los Mossos d'Esquadra en las protestas este miércoles con motivo de la huelga general en solidaridad con Palestina.

En un comunicado este jueves, los republicanos han explicado que también han solicitado, junto a Comuns y CUP, que comparezca el director de los Mossos d'Esquadra, José Luís Trapero.

La policía catalana utilizó gas pimienta contra un grupo de unos 50 manifestantes este miércoles cuando se sentaron en la rampa de acceso al aparcamiento de la estación de Sants, y también durante la manifestación en la calle Tarragona.