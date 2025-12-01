ERC ve a Feijóo como "un juguete de Abascal y Ayuso" y ve un chiste la manifestación del domingo

El vicesecretario de Comunicación y portavoz de ERC, Isaac Albert, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

BARCELONA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Comunicación y portavoz de ERC, Isaac Albert, ha acusado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de ser "un juguete de Abascal y Ayuso", y ha calificado de chiste la manifestación del domingo en Madrid contra la corrupción.

Así ha respondido, en rueda de prensa este lunes, a las declaraciones de Feijóo de este domingo, cuando avisó a Sumar de que el PSOE tiene "un juguete nuevo, un juguete independentista, republicano y que no quiere hablar la lengua común", en alusión a ERC.

"Es un chiste que el PP, que es el partido más corrupto de Europa, haga una manifestación contra la corrupción. Es un chista que el PP, que tiene una sede nacional pagada con dinero negro, haga bandera de la lucha contra la corrupción. Es un chiste que el señor Feijóo nos hable a ERC de títeres, de juguetes, cuando él está en manos de Abascal y de la señora Ayuso", ha subrayado.