Ercros nombra a Antón Valero como presidente y a Joao de Mello como consejero delegado tras la OPA

Archivo - Fachada de la sede de Ercros, en Aranjuez, Madrid (España)- Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 7 (EUROPA PRESS)

El consejo de administración de Ercros ha nombrado a Antón Valero como nuevo presidente y a Joao de Mello como consejero delegado, así como a André Cabral como consejero con funciones ejecutivas tras la oferta pública de adquisición (OPA) de Bondalti.

En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este martes, la empresa ha explicado que los nombramientos se han realizado por cooptación y tras las dimisiones de Antonio Zabalza, Laureano Roldán y Eduardo Sánchez.

Además, también ha presentado su dimisión como secretario no miembro del consejo Daniel Ripley, que será sustituido por Pere Kirchner y Gerard Correig como secretario y vicesecretario no miembros del consejo de administración.

También forman parte del consejo de administración Joan Casas como consejero dominical, Carme Moragues como consejera independiente y Lourdes Vega como consejera independiente.

Estos cambios se dan tras el éxito de la OPA de Bondalti sobre Ercros con una aceptación del 77,23% de los accionistas de Ercros, equivalentes a 70.615.637 acciones, que serán adquiridas en efectivo a un precio de 3,505 por acción, con una inversión total de 247,5 millones.

ZABALZA

El hasta ahora presidente de la empresa asumió el cargo en junio de 1996 y durante este periodo "ha liderado una profunda transformación de la compañía en un entorno marcado por importantes cambios industriales, tecnológicos y de mercado", ha explicado la empresa en un comunicado este martes.

Ha recordado que en 2005, Ercros compró el Grupo Aragonesas y, en 2006, Derivados Forestales, lo que permitió ganar dimensión y diversificar la cartera de productos.

Desde 2007, la compañía ha realizado planes estratégicos "que han permitido mejorar su eficiencia, adaptarse a profundos cambios tecnológicos, diversificar su producción y avanzar en la descarbonización de su actividad".