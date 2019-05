Ernest Maragall (ERC): "No vengo a pactar con Ada Colau, vengo a sustituirla"

Publicado 11/05/2019 20:54:13 CET

Lamenta que Artadi y Colau entren en la "descalificación" contra él

BARCELONA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de ERC a la Alcaldía de Barcelona, Ernest Maragall, ha afirmado este sábado que hay dos proyectos con posibilidades de ganar las elecciones: el suyo y el de la alcaldesa, y ha negado que su objetivo sea pactar con ella: "No vengo a pactar con Ada Colau, vengo a sustituirla".

Lo ha declarado a la prensa antes de un acto con el Jovent Republicà en la plaza del Sol del distrito de Gràcia, donde ha dicho que su proyecto ofrece concentrar el voto progresista y republicano, y ha añadido que ERC es más concreto en sus propuestas, tiene el mejor equipo y mirada a largo plazo.

RÉPLICA A ARTADI

Preguntado sobre las declaraciones de la candidata de JxCat Elsa Artadi, que ha descartado a Maragall como alcalde por su edad, ha respondido que "a falta de argumentos, se intenta situar en el terreno de la descalificación personal", y ha pedido que se le juzgue por sus trabajo y su proyecto.

"¿Tengo la energía suficiente para ser alcalde de Barcelona? Creo que sí, y lo manifiesto cada día", y ha insistido en que ERC tiene ventaja frente al resto por la calidad de su programa y su equipo, y por energía, capacidad, implicación y total dedicación personal.

RÉPLICA A COLAU

También ha reprochado a Colau decir que él sólo se ha dedicado a la política: "Sigo insistiendo en que no debería haber descalificaciones personales por cuestiones personales, sino por propuestas y proyectos".

Ha subrayado que ERC tiene ambición y solvencia, en contraposición a lo que ofrece Colau: "Estoy tranquilo, orgulloso y convencido de que tenemos el mejor proyecto y la solvencia para ir hacia delante. Ella, que mire atrás, que es donde seguramente ahora le toca estar".

LOS JÓVENES, QUE NO SE CALLEN

Durante el acto con el Jovent Republicà, ha pedido a los jóvenes "que no se callen" y sean inconformistas, mientras que la diputada de ERC en el Parlament Jenn Díaz ha dicho que para lograr una Barcelona republicana no se puede tener una actitud pasiva, y ha asegurado que las mujeres republicanas no entran en la política para mirar desde la barrera, sino para actuar.

El número 8 en la lista de Maragall por el distrito de Gràcia, Max Zañartu, ha dicho que ERC quiere que los jóvenes desde 16 años puedan votar, y que también se pueda elegir directamente a los consejeros de distrito; y la senadora republicana Anna Surra ha pedido que el 26 de mayo hagan que la capital "sea amarilla".