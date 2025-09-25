El escritor Andreu Martín recibe el 29 Premi Trajectòria de La Setmana del Llibre en Català - LA SETMANA DEL LLIBRE EN CATALÀ

BARCELONA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El escritor Andreu Martín ha recibido este jueves el 29 Premi Trajectòria de La Setmana del Llibre en Català, en un acto en el Passeig Lluís Companys de Barcelona.

Se ha distinguido a Martín por ser "un narrador incansable, creador de personajes imborrables y pionero de la novela negra juvenil en catalán", ha informado La Setmana en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

El galardón, que se otorga desde 1997, es un premio votado por los profesionales del sector editorial que distingue a personas o entidades por su "contribución relevante y continuada a la cultura catalana, especialmente en el libro y la literatura".

El acto ha empezado con un minuto de silencio en recuerdo a las víctimas de la guerra de Israel en Gaza, y con el parlamento del presidente de la Associació d'Editors en Llengua Catalana, Ílya Pérdigo.

A lo largo de su trayectoria, Martín ha escrito alrededor de 50 novelas para adultos, y más de 60 novelas infantiles y juveniles.