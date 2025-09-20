El espacio lúdico '0-99' de la Clariana de Glòries superó los 5.500 asistentes en julio y agosto

Una zona del espacio, con el quiosco de la Clariana al fondo - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'Espai de Joc 0-99' de la Clariana de Glòries, creado en 2023 como espacio lúdico pensado para todas las edades, tuvo 5.554 asistentes en julio y agosto y llegó a tener 384 un mismo día, informa este sábado el Ayuntamiento de Barcelona en un comunicado.

Está inspirado en la Ludoteca al aire libre de París, se enmarca en en el concepto municipal de Barcelona 'Ciudad Jugable' e incluye más de 500 juegos en 150 m2 al aire libre, además de actividades, para favorecer el juego compartido e intergeneracional y, a la vez, ser una alternativa al uso de las pantallas por parte de los jóvenes.

Desde junio hasta la primera semana de septiembre, se ha modificado el horario pensando en las temperaturas de verano, abriendo también de noche los viernes de 20 a 24, lo cual "ha dado muy buenos resultados".