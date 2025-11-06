Espadaler destaca la figura de Juli de Miquel por su "carácter y su firmeza"

BARCELONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, ha presidido este jueves la primera edición del Premi Juli de Miquel en la que ha destacado su figura por su "carácter y su firmeza".

El premio reconoce a destacadas trayectorias profesionales en el ámbito del arbitraje y se ha entregado en el Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) con la presencia de la directora general de Derecho, Entidades Jurídicas y Mediación, Imma Barral, ha informado el Govern en un comunicado.

Espadaler ha agradecido al Tribunal Arbitral de Barcelona que honre a aquellas personas que "han dado sentido desde la perspectiva del rigor personal, profesional y con una mirada humanista".

Así, ha galardonado a José Carlos Fernández Rozas "por su trayectoria académica, investigadora y de difusión del arbitraje y de los métodos de resolución alternativa de conflictos".

Mientras que José María Coronas Guinart lo ha sido por su experiencia como árbitro y abogado; y Mercè Pigem i Palmés por su contribución personal en el impulso legislativo y la promoción del arbitraje.